الثلاثاء 06-10-2020
الوكيل الاخباري

إعلان هام من التعليم العالي

الكشف عن موعد توزيع المعونات المالية الشهرية

ريال مدريد يرفض النجوم في سابقة لم تحصل منذ 30 سنة

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

تحذير أمني جديد للأردنيين

اللوزي للوكيل: سنراقب صرف وصولات العقبه

توضيح حكومي بشأن الحظر الشامل

التربية للوكيل : 600 شاشة عرض لمدارس المناطق النائية

أسعار الذهب الثلاثاء 6/10/2020

تجهيزات لاستقبال مصابي كورونا في طوارئ البشير




الثلاثاء، 06-10-2020 12:53 م

الفنانة سمر عبد العزيز تفاجئ جمهورها وتدخل القفص الذهبي

maxresdefault


الوكيل الإخباري _ فاجأت الفنانة السورية سمر عبد العزيز متابعيها عبر حسابها الرسمي على احد مواقع التواصل الإجتماعي بخبر زواجها من المخرج محمد معروف مساء أمس الاثنين .

اضافة اعلان
 

حيث انها شاركت مقطع فيديو لها ظهرت من خلاله وهي تغني وسط حضور العائلة والمقربين اضافة الى بعض الاصدقاء منهم فنانين سوريين مثل أمانة والي وروعة ياسين وسون ميخائيل.


لتنهال عليها التعليقات متمنين لها حياة سعيدة .

 

المصدر : الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
2013-09-07_00042

سامح الصريطي يخضع لعملية جراحية عاجلة

received_769878963785562_copy_1932x1288_840385_highres

الموت يفجع الفنانة المغربية دنيا بطمة

-مراد

جومانا مراد ترزق بتوأم

1884464_1601971971

عبد الناصر المرقبي ينضم لـ باب الحارة وهذه تفاصيل شخصيته

10201725162713

صورة جديدة للفنانة ياسمين صبري تثير الجدل.. شاهد

271809_0

شاهد.. هذا ما فعلته هنا الزاهد في الذكرى الأولى لوفاة طلعت زكريا