الفنانة سمر عبد العزيز تفاجئ جمهورها وتدخل القفص الذهبي

الوكيل الإخباري _ فاجأت الفنانة السورية سمر عبد العزيز متابعيها عبر حسابها الرسمي على احد مواقع التواصل الإجتماعي بخبر زواجها من المخرج محمد معروف مساء أمس الاثنين .

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حيث انها شاركت مقطع فيديو لها ظهرت من خلاله وهي تغني وسط حضور العائلة والمقربين اضافة الى بعض الاصدقاء منهم فنانين سوريين مثل أمانة والي وروعة ياسين وسون ميخائيل.



لتنهال عليها التعليقات متمنين لها حياة سعيدة .

المصدر : الفن

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