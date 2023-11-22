الفنانة فيدرا تحذر من مقاطعة منصات التواصل تضامنا مع فلسطين - فيديو

الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة فيدرا عبر حسابها الخاص في "X" مقطع فيديو حذّرت من خلاله جمهورها من مقاطعة منصات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"إنستغرام"، والوسائل التكنولوجية الحديثة المختلفة، كنوع من التعبير عن دعم القضية الفلسطينية، وفي إطار مقاطعة المنتجات الداعمة للصهيونية.

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وقالت فيدرا في الفيديو: "أنا عن نفسي قاطعت، ومقدرش أحس إني مساهمة ولو بجنيه لشركة صهيونية أو تدعم الصهيونية".

وأضافت: "فيسبوك وإنستغرام ووسائل التكنولوجيا دي حاجات ملهاش بديل وأواصل استخدامها، لإن ليس لها بديل عربي أو مصري، وفرق كبير بين إني أقاطع أكل وشرب أملأ بيه بطني وإني أقاطع تكنولوجيا ممكن أستخدمها سلاح ضدهم... منصات التواصل وموبايلي واللابتوب سلاح في إيدي أستخدمه علشان أنشر القضية الفلسطينية، وحاجات مهمة نعلّي صوتنا من خلالها".





لها