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الأربعاء، 22-11-2023 03:21 م

الفنانة فيدرا تحذر من مقاطعة منصات التواصل تضامنا مع فلسطين - فيديو

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الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة فيدرا عبر حسابها الخاص في "X" مقطع فيديو حذّرت من خلاله جمهورها من مقاطعة منصات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"إنستغرام"، والوسائل التكنولوجية الحديثة المختلفة، كنوع من التعبير عن دعم القضية الفلسطينية، وفي إطار مقاطعة المنتجات الداعمة للصهيونية.

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وقالت فيدرا في الفيديو: "أنا عن نفسي قاطعت، ومقدرش أحس إني مساهمة ولو بجنيه لشركة صهيونية أو تدعم الصهيونية".

 

 

لها

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