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"اعتذار" الممثل باسم ياخور عن تصريحات سياسية سابقة يشعل ضجة

ثب
باسم ياخور
 
الأحد، 13-07-2025 11:32 ص

الوكيل الإخباري-   أثار الفنان السوري باسم ياخور موجة جدل على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في مقابلة تلفزيونية اعتذر فيها علنًا عن تصريحات سياسية سابقة، مؤكدًا أنه لم يكن مرتبطًا بالنظام السابق بأي شكل من الأشكال، وأنه يعيش خارج سوريا منذ سنوات طويلة.

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وقال ياخور: "كل إنسان جرحته بكلامي أنا أعتذر منه... لم أكن صاحب منصب ولا لي علاقة بالبزنس مع النظام، وكل ما عبّرت عنه كان مجرد وجهات نظر". وأشار إلى أن اعتذاره جاء أيضًا تجاوبًا مع نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور.


الاعتذار قوبل بردود فعل متباينة؛ حيث اعتبره البعض خطوة نحو المصالحة مع الجمهور، فيما رأى آخرون أنه محاولة متأخرة لتحسين صورته بعد سنوات من المواقف المؤيدة للنظام.


ويأتي ذلك بالتزامن مع عودة باسم ياخور إلى دمشق بعد غياب، بدعم من لجنة صناعة الدراما، وسط تساؤلات حول دوافع اعتذاره: هل هي قناعة حقيقية أم حسابات مهنية بعد تغير الظروف السياسية والفنية؟

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