"اعتذار" الممثل باسم ياخور عن تصريحات سياسية سابقة يشعل ضجة

وقال ياخور: "كل إنسان جرحته بكلامي أنا أعتذر منه... لم أكن صاحب منصب ولا لي علاقة بالبزنس مع النظام، وكل ما عبّرت عنه كان مجرد وجهات نظر". وأشار إلى أن اعتذاره جاء أيضًا تجاوبًا مع نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور.
الاعتذار قوبل بردود فعل متباينة؛ حيث اعتبره البعض خطوة نحو المصالحة مع الجمهور، فيما رأى آخرون أنه محاولة متأخرة لتحسين صورته بعد سنوات من المواقف المؤيدة للنظام.
ويأتي ذلك بالتزامن مع عودة باسم ياخور إلى دمشق بعد غياب، بدعم من لجنة صناعة الدراما، وسط تساؤلات حول دوافع اعتذاره: هل هي قناعة حقيقية أم حسابات مهنية بعد تغير الظروف السياسية والفنية؟
24
-
أخبار متعلقة
-
شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم "عين الحلوة"
-
لا صحة لشائعات وفاة الفنان كاظم الساهر
-
عثر عليها متحلّلة.. تفاصيل وفاة الممثلة الباكستانية حميرا أصغر - صورة
-
حقيقة وفاة الفنان محمد فؤاد
-
فنان شهير اعتذر بشكل مُفاجئ عن حفله.. هذا ما حصل معه (صورة)
-
شاهد ممثلة شهيرة مصرية تُطلّ على كرسي متحرّك وتكشف تفاصيل صادمة
-
عمرو دياب يتصدّر قوائم الاستماع العالمية بألبوم "ابتدينا"
-
أجر نجوى كرم في قرطاج يثير الجدل.. هل تقاضت مبلغا خياليا؟