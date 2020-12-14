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الإثنين، 14-12-2020 02:03 م

الفنانة ماجدة الرومي تتصدر بعيد ميلادها الـ 64.. شاهد

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الوكيل الاخباري - تصدرت الفنانة اللبنانية، ماجدة الرومي، اليوم الاثنين، محركات البحث، بعد احتفالها بعيد ميلادها الـ64.

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وشارك الحساب الرسمي للفنانة ماجدة الرومي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا من احتفالها بعيد ميلادها.


وكتب مع الصور: "ولا تكمل الفرحة إلا مع تجمع العائلة، عيد ميلاد سعيد وعمر مديد".

 

كما تلقت ماجدة الرومي تهنئة من معجبيها في اليابان، وشاركت مقطعا مصورا لهم من هناك وهم يهنئوها، وعلقت عليه قائلة: "من اليابان الى لبنان ... أجمل تهنئة ودعوة من محبي ماجدة في اليابان".

وحرص عدد كبير من الفنانين على تهنئة ماجدة الرومي بعيد ميلادها، من بينهم الفنانة الإماراتية، أحلام، التي كتبت لها: "يارب أيامك كلها فرح وحب وصحه وسعاده ونجاح يا كبيرتنا يا عظيمه الغاليه أستاذتنا".

وغردت الفنانة السورية، سلاف فواخرجي لماجدة الرومي عبر موقع "تويتر": "ينعاد عليكِ العيد بالفرح وينعاد علينا بحضورك وإبداعك".

فيما هنأت الفنانة اللبنانية، نجوى كرم، مواطنتها ماجدة الرومي بعيد ميلادها قائلة: "سنة عن سنة بتبقي الأرقى ومَثل فنّي وقدوة لكتار من اللي بيحبّوا يستمرّوا على مستوى الوطن عقبال الـ 100 سنة".

 

 

سبوتنيك

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