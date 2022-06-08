الفنان طارق صبري يتعرض لوعكة صحية .. صورة

الوكيل الإخباري-أعلن الفنان المصري طارق صبري تعرضه لوعكة صحية ألزمته دخول المستشفى، داعيا الله أن تكون "حاجة بسيطة"، مشيرا إلى أنه دائماً يدعي في كل وقت أن يبارك الله في صحته وصحة كل الناس على حد قوله.



ونشر صبري صورة له من داخل المستشفى أثناء إجراءات الفحص الطبي، صحبها بتعليق: "الحمد لله.. دايماً بدعي في كل وقت إن ربنا يبارك في صحتي وصحة كل الناس، لأن من غير الصحة مش هنقدر نعمل أي حاجة، وكل حاجة مش هيكون ليها معنى ولا قيمة لو مش قادرين نستمتع بوجودها".

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وأضاف صبري: "دعواتكم إن شاء الله تكون حاجة بسيطة، وربنا يباركلنا في صحتنا وصحة كل اللي بنحبهم".

ويشارك حاليا الفنان طارق صبرى في تصوير مشاهده فى أجدد أعماله الدرامية "الشادر"، الذى تقوم ببطولته النجمة ياسمين صبرى، ويجمع المسلسل لأول مرة بين طارق وياسمين صبرى، التى تعود لعالم الدراما بعد غيابها عن السباق الرمضانى الماضى.









اليوم السابع

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