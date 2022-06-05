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الأحد، 05-06-2022 11:20 ص

من جديد .. ياسمين عبدالعزيز تتعرض لوعكة صحية مفاجئة -صورة

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الوكيل الإخباري-تعرضت الفنانة ياسمين عبد العزيز لوعكة صحية مفاجأة، لم تكشف سببها.

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ونشرت ياسمين صورة، على خاصية الستوري، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".


وظهرت ياسمين في الصورة وهي على سرير بأحد المستشفيات، وكتبت :"أهم حاجة في الدنيا الصحة، نعمة كبيرة".

 

 

 


ودخلت ياسمين عبدالعزيز المستشفى في 11 يوليو الماضي، من أجل إجراء عملية جراحية، وفي 17 يوليو، كتب الفنان أحمد العوضي، عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم، اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها".

 

مصراوي


 




 

 


 

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