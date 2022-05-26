اخر تطورات الحالة الصحية لوالدة صابر الرباعي

الوكيل الإخباري-أعلن الفنان التونسي صابر الرباعي تعافي والدته من الوعكة الصحية التي ألمت بها والتي اضطرتها لدخول المستشفى.

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ونشر الرباعي صورة جمعته بوالدته وقد غادرت سريرها في المستشفى وأمامها باقات من الورود وأرفقها برسالة شكر فيها الطاقم الطبي المعالج وكل من سأل عنها ودعا لها وجاء في التعليق :"حمدا و شكرا لله على سلامة والدتي الغالية، و الشكر موصول لكل من زار و اتصل للإطمئنان عليها".



أضاف :"اود أن أخص بالشكر أخي الغالي و صديق طفولتي أحمد الشرفي على وقفته واهتمامه بها منذ بداية الوعكة الصحية التي ألمت بها وحتى خروجها من المصحة، كما أود أن أشكر الدكاترة و الأساتذة الذين اهتموا بها وأذكر: فؤاد الفريخة، سامي الفراتي، محمد التركي، وديع خروف، سامي كمون، فتحي الخراط، منعم غربال، أحمد الشعبوني، مهدي بوعصيدة، وكذلك كافة الإطار الطبي والشبه طبي في مصحة العالية بصفاقس و إدارتها كافة وأخص بالذكر مديرها السيد حلمي والي و الدكتور محمود كمون والحكيم محمد الحبيب كمون.

أشكركم مجددا جميعا و اتمنى لكم التوفيق داعيا الله ان يمن عليكم بالصحة و العافية".





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