الفنان عبد الكريم القواسمي لـ الوكيل : أنا بخير والحمد لله

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - عبّر الفنان الأردني القدير عبد الكريم القواسمي عن استيائه حيال شائعات وفاته التي طالته خلال الساعات الماضية، وانتشرت بسرعة البرق عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

اضافة اعلان

وأوضح القواسمي الأحد لـ" الوكيل الإخباري" ، أن شقيقه " علي" قد توفي مساء أمس السبت ما أدى إلى حدوث لغط ، وتناقل الشائعات ، وتابع " أنا بخير والحمد لله " .

ودعا وسائل الإعلام المختلفة والأردنيين ، إلى تداول المعلومات بمهنية وتحري الدقة في نقلها ، تحسّبا من الإرباك.

وثمّن القواسمي مهنية الوكيل الإخباري ، في عدم الالتفات للشائعات واستقاء المعلومة من مصدر رسمي ، وأصحاب العلاقة من منطلق الدقة في نقل الأخبار.