الأحد 15-08-2021
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الأحد، 15-08-2021 12:49 م

الفنان عبد الكريم القواسمي لـ الوكيل : أنا بخير والحمد لله

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الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - عبّر الفنان الأردني القدير عبد الكريم القواسمي عن استيائه حيال شائعات وفاته التي طالته خلال الساعات الماضية، وانتشرت بسرعة البرق عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

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وأوضح القواسمي الأحد لـ" الوكيل الإخباري" ، أن شقيقه " علي" قد توفي مساء أمس السبت ما أدى إلى حدوث لغط ، وتناقل الشائعات  ، وتابع " أنا بخير والحمد لله " .

 

ودعا وسائل الإعلام المختلفة والأردنيين ، إلى تداول المعلومات بمهنية وتحري الدقة في نقلها ، تحسّبا من الإرباك.

 

وثمّن القواسمي مهنية الوكيل الإخباري ، في عدم الالتفات للشائعات واستقاء المعلومة من مصدر رسمي ، وأصحاب العلاقة من منطلق الدقة في نقل الأخبار.

 




 

 


 

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