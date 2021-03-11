الفنان محمد إمام يفشل في استكمال تصوير مسلسله بسبب الجمهور.. فيديو

الوكيل الاخباري - للمرة الثانية خلال أيام قليلة لا يستطيع الفنان المصري محمد إمام استكمال تصوير المشاهد الخارجية في مسلسله الجديد "النمر" بسبب تجمهر محبيه ومحاصرتهم له.

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ونشر إمام على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" فيديو ظهر فيه محاصراً بجمهوره، خاصة من الأطفال الصغار، الذين حرصوا على مصافحته، مما اضطره للتوقف لإلقاء التحية عليهم.

وكتب تعقيباً على الفيديو قائلاً: "بما إني مش عارف أصور المسلسل في الشارع.. حبيت أقولكم إن حبكم بالدنيا كلها.. اعملوا فيا اللي أنتوا عاوزينه ولا يهمكم".



مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، ومحمد رياض، وأحمد عبد الله محمود، وبيومي فؤاد وأحمد خالد صالح إيناس كامل، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين الشباب.



وتدور أحداث المسلسل حول "النمر"، الذي يسطو على محلات الذهب في منطقة الصاغة وسط محاولات من أصحاب المحلات للوصول إليه ومعرفة شخصيته وذلك برصد مكافآت تصل إلى خمسة ملايين جنيه لمن يقبض عليه.

لها

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