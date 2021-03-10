الأربعاء 10-03-2021
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الأربعاء، 10-03-2021 01:16 م

يسرا تحتفل بيوم ميلادها بعد تعافيها من كورونا.. شاهد

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الوكيل الاخباري - وجه عدد كبير من الجمهور انتقادات لفريق عمل مسلسل "حرب أهلية" بسبب نشر صور من الاحتفال بعيد ميلاد بطلة العمل النجمة يسرا، حيث فاجأت شركة العدل جروب وأسرة المسلسل الفنانة بكعكة عيد ميلادها داخل موقع العمل.

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وكذلك فوجئت يسرا بحضور مجموعة كبيرة من أصدقائها وصديقاتها من داخل وخارج الوسط الفني.


فيما حرصت الإعلامية بوسي شلبي على إحضار تورتة خاصة لصديقتها يسرا ، وتم الحفل في أجواء من البهجة والسعادة.

 

وتسببت الصور التي نشرت في موجة غضب من جمهور يسرا بعد ظهورهم في الصورة غير متبعين لأي من الإجراءات الاحترازية، حيث ظهر الجميع لا يرتدون الكمامات، ويرجع غضب الجمهور لأن يسرا قد أصيبت بكورونا منذ فترة قصيرة، ولم يمض على شفائها سوى أيام قليلة.

 



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