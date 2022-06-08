الأربعاء 08-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الصحة العالمية: معظم إصابات جدري القرود بين الرجال

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الطلافحة ومراد وعمرو

اجتماع مرتقب يجمع النواب مع الحكومة وخبراء حول أسعار المحروقات

أموال الضمان: الموجودات ستتجاوز الـ13 مليار دينار في منتصف العام الحالي

الأردن والكويت يوقعان اتفاقية تمويل للتعليم بقيمة 38.3 مليون دولار

الأمم المتحدة: ندعم رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن

الخرابشة تعليقا على رفعات البنزين: ارتفاع المحروقات واقع لا بُدَّ من التعامل معه

الصحة: لم تجرى فحوصات لأي حالات مشتبه باصابتها في جدري القرود

محمود عباس يثير التساؤلات عن حالته الصحية جراء كلمة صوتية له

تحويل ملف "قضية التحرش " في جامعة العلوم والتكنولوجيا إلى النائب العام

الأربعاء، 08-06-2022 01:21 م

الفنان وائل عبد العزيز ينشر بياناً من مكتب محاميه

595201904040537333733


الوكيل الإخباري-نشر الممثل المصري وائل عبد العزيز بياناً صحافياً من مكتب محاميه حسام لطفي للرد على البيان الذي أصدرته شقيقته الممثلة ياسمين عبد العزيز، وحذّرت خلاله من انتشار الأقاويل التي نشرها، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه كل مَن يزج باسمها في أي حوارات.

وجاء في بيان المحامي: "تلقّى موكلي رسالة تحذيرية من محامي شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، والتي تثبت تأويلاً خاطئاً وفهماً مغلوطاً لما أورده موكلي في منشور لدعم شقيقته، فيما تمر به من عَرَض صحي واجتماعي.

اضافة اعلان

 

وكانت الشقيقة قد كتبت منشوراً، نسبت فيه إلى شقيقها ما لم يفعله، وتداركت به ضميراً حياً ما فعلته، فحذفت المنشور، وحرصاً من موكلي على عدم إتاحة الفرصة لهواة الصيد في الماء العكر، فلن يتخذ أي إجراءات في هذا الشأن؛ تقديراً للعارض الذي تمر به؛ حتى تجتاز أزمتها وتعود إلى جمهورها وأسرتها".


وكانت ياسمين قد وجهت تحذير عبر محاميها أشرف عبد العزيز، وجاء في البيان : "يحذر مكتب أشرف عبد العزيز محامي الفنانة ياسمين عبد العزيز أن شقيق الفنانة ينشر أحاديث وحوارات على مواقع التواصل الاجتماعي تخص الفنانة ياسمين عبد العزيز".


وأضاف البيان : "لذلك فإننا نحذر بشدة من نشر أي أحاديث أو حوارات أو طرح أي مواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والزج باسم الفنانة ياسمين عبد العزيز، وأنه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة مخالفة ذلك".

 

الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

جاستن بيبر يؤجل حفلاته الغنائية لسبب مفاجئ

173-133847-nawal-al-zoghbi-ramadan-daughter_700x400

نوال الزغبي توضح حول إلغاء حفلها في مصر

WhatsApp Image 2022-06-08 at 12.51.37 PM

الفنان طارق صبري يتعرض لوعكة صحية .. صورة

ac0042be6eb185af9a7012365058696b

مصادر تكشف عن ثروة آمبر هيرد

أم-كلثوم

حفيدة الفنانة الراحلة " أم كلثوم" ترد على الشاعر المسيء لجدتها

رامي_-عياش-e1584263022127

نقابة المهن الموسيقية في مصر تنعى والد رامي عياش

أخبار متعلقة
2021_12_15_15_2_34_492

ياسمين عبد العزيز تقدم بلاغاً ضد شقيقها .. وهذه ردة فعله !

07-06-22-261129018

أحمد العوضي يحسم الجدل حول طلاقه من ياسمين عبد العزيز

146610Image1

بتصرف مفاجئ .. ياسمين عبد العزيز تثير الشكوك حول انفصالها عن أحمد العوضي

2022_5_5_22_40_6_738

من جديد .. ياسمين عبدالعزيز تتعرض لوعكة صحية مفاجئة -صورة

20180606_075611_2457

غوغل يحتفل بذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود عبد العزيز -صورة

4886759_1654322628

بعد تعرضه لحادث سير .. تفاصيل الحالة الصحية لشقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز