الفنان وائل عبد العزيز ينشر بياناً من مكتب محاميه

الوكيل الإخباري-نشر الممثل المصري وائل عبد العزيز بياناً صحافياً من مكتب محاميه حسام لطفي للرد على البيان الذي أصدرته شقيقته الممثلة ياسمين عبد العزيز، وحذّرت خلاله من انتشار الأقاويل التي نشرها، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه كل مَن يزج باسمها في أي حوارات.



وجاء في بيان المحامي: "تلقّى موكلي رسالة تحذيرية من محامي شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، والتي تثبت تأويلاً خاطئاً وفهماً مغلوطاً لما أورده موكلي في منشور لدعم شقيقته، فيما تمر به من عَرَض صحي واجتماعي.

اضافة اعلان

وكانت الشقيقة قد كتبت منشوراً، نسبت فيه إلى شقيقها ما لم يفعله، وتداركت به ضميراً حياً ما فعلته، فحذفت المنشور، وحرصاً من موكلي على عدم إتاحة الفرصة لهواة الصيد في الماء العكر، فلن يتخذ أي إجراءات في هذا الشأن؛ تقديراً للعارض الذي تمر به؛ حتى تجتاز أزمتها وتعود إلى جمهورها وأسرتها".



وكانت ياسمين قد وجهت تحذير عبر محاميها أشرف عبد العزيز، وجاء في البيان : "يحذر مكتب أشرف عبد العزيز محامي الفنانة ياسمين عبد العزيز أن شقيق الفنانة ينشر أحاديث وحوارات على مواقع التواصل الاجتماعي تخص الفنانة ياسمين عبد العزيز".



وأضاف البيان : "لذلك فإننا نحذر بشدة من نشر أي أحاديث أو حوارات أو طرح أي مواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والزج باسم الفنانة ياسمين عبد العزيز، وأنه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة مخالفة ذلك".

الفن

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة