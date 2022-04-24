القضية 404 أول مسلسل مصري أبطاله من ذوي الهمم

الوكيل الإخباري - يشهد الموسم الرمضاني الحالي في مصر دخول مسلسل ابطاله من اصحاب الهمم تحت عنوان "القضية 404"، يشكل هذا المسلسل اول تجربة درامية عربية ابطالها من ذوي الاحتياجات الخاصة.



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المسلسل يدور حول معاناة ذوي الهمم في المجتمع كمواجهتهم للتنمر ويتطرق الى حقوقهم والتحديات التي يواجهونها في حياتهم اليومية.



وحسب مقدم برنامج "90 دقيقة" الذي يذاع على قناة المحور عبد الرحمن عرام الذي حاورته صحيفة روز اليوسف، وهو يشارك بالمسلسل بشخصيته الحقيقية اي يؤدي دوره وقصة حياته والصعوبات والتحديات التي واجهها في مساره المهني والاعلامي كواحد من اصحاب الهمم.

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