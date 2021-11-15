الكشف عن موعد عرض مسلسل مسيرتي لجورج وسوف

الوكيل الإخباري - أعلنت منصة شاهد عن موعد عرض سلسلة “مسيرتي”، والتي ستروي سيرة حياة الفنان السوري جورج وسوف، حيث نشر حساب المنصة على تويتر تغريدة أعلن من خلالها، بأنّ عرض السلسلة سيبدأ يوم 17 نوفمبر الجاري.

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وحظيت التغريدة بإعجاب عشاق سلطان الطرب الذين عبّروا عن سعادتهم بوجود عمل يروي قصة حياته، وستتكون السلسلة من 6 حلقات؛ ستقسم لحلقتين عن طفولة أبو وديع، وحلقتين عن مراهقته وصعوده للشهرة، وحلقتين عن حياته المعاصرة.

ولم تكشف المنصة عن الممثلين الذين سيظهرون في السلسلة، التي قام بإخراجها المخرج اللبناني دافيد أوريان.



وكان سلطان الطرب قد أكدّ قبل فترة تصوير مسلسل قصير يروي قصة حياته، ودعا عشاقه لمشاهدته.

المصدر - 218

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