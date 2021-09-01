الأربعاء 01-09-2021
الوكيل الاخباري

الملكة رانيا : محبتكم ورسائلكم عندي قد الدنيا

شقيق الخصاونة لـ الوكيل : حسام سقط من مكان مرتفع ولم يشرب الماء لأيام

الحكومة: الانتهاء من بناء 21 مشروعاً مدرسياً و166 قيد التنفيذ

لقاء أردني لبناني سوري مصري في عمّان قريباً

وفيات الأربعاء 1/9/2021

إدارة السير تكشف قيمة مخالفة رمي المهملات من المركبة

الصحة توضح حول اعطاء لقاح كورونا للحوامل

اليرموك: صرف مساعدة مالية شهرية لـ 35 طالبة حتى تخرجهن

أسعار الذهب الأربعاء 1/9/2021

المراكز الصحية التي يتوفر بها لقاح كورونا الأربعاء - أسماء

الأربعاء، 01-09-2021 11:11 ص

الممثلة التركية بورجو اوزبيرك تتهم بالفشل وهكذا ردت

5137541-1077284541


الوكيل الإخباري - ردّت النجمة التركية بورجو اوزبيرك بطلة مسلسل "حب منطق انتقام" على اخبار انتهاء مسلسلها وتحقيقه نسب مشاهدة قليلة، واصفة هذا الكلام بالعاري عن الصحة.

اضافة اعلان


وكتبت بورجو على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي: "رأيت بعض الاخبار الكاذبة عن انتهاء مسلسلنا، لكن مسلسلنا لن ينتهي وسيستمر في الموسم الجديد أيضاً كل يوم جمعة على فوكس، ورأيت خبر ان مسلسلنا بنال على نسبة مشاهدة سيئة، ولكن الحقيقة أن مسلسلنا هو المسلسل الاكثر مشاهدة، لذا ننتظركم كل جمعة".


الجدير ذكره ان بورجو كانت قد عرفت في العالم العربي لأول مرة من خلال مسلسل "بنات الشمس".

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
saad-ramadan

بعد الشفاء من كورونا سعد رمضان يخرج من العزل مع مروان خوري- صورة

4252626-1799862368

الظهور الأول لـ نور عمرو دياب مع خطيبها - صور

مسلسل-فتاة-النافذة-مترجم-كوفر

مسلسل فتاة النافذة يعود مُجدداً بهذا الموعد - فيديو

بربربربر

أبطال مسلسل ع الحلوة والمرّة يكشفون تفاصيل عن أدوارهم - فيديو

612cb221d6323

شجون الهاجري تثير غضب الجمهور بعد تقليدها لرقص السندريلا سعاد حسني - فيديو

62019121435381946592280

أمل عرفة تستمتع بوقتها في بيروت - فيديو

أخبار متعلقة
image (2)

محمد رمضان يحصد نصف مليون مشاهدة بـأغنيته الجديدة على الله - فيديو

1596894401685574200

أول ظهور لـ صلاح عبد الله بعد أزمته الصحية - صور

127-171824-art-support-hussein-al-jasmi_700x400

حسين الجسمي يحصد نصف مليار مشاهدة بـ'البنط العريض'