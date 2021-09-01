الممثلة التركية بورجو اوزبيرك تتهم بالفشل وهكذا ردت

الوكيل الإخباري - ردّت النجمة التركية بورجو اوزبيرك بطلة مسلسل "حب منطق انتقام" على اخبار انتهاء مسلسلها وتحقيقه نسب مشاهدة قليلة، واصفة هذا الكلام بالعاري عن الصحة.

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وكتبت بورجو على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي: "رأيت بعض الاخبار الكاذبة عن انتهاء مسلسلنا، لكن مسلسلنا لن ينتهي وسيستمر في الموسم الجديد أيضاً كل يوم جمعة على فوكس، ورأيت خبر ان مسلسلنا بنال على نسبة مشاهدة سيئة، ولكن الحقيقة أن مسلسلنا هو المسلسل الاكثر مشاهدة، لذا ننتظركم كل جمعة".



الجدير ذكره ان بورجو كانت قد عرفت في العالم العربي لأول مرة من خلال مسلسل "بنات الشمس".

المصدر - الفن

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