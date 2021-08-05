حسين الجسمي يحصد نصف مليار مشاهدة بـ'البنط العريض'

الوكيل الإخباري - حقق الفنان الإماراتي حسين الجسمي رقماً قياسياً جديداً بكسره حاجز النصف مليار مشاهدة لأغنيته "بالبنط العريض" على يوتيوب.

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واحتفل الجسمي أمس الأربعاء بهذا النجاح شاكراً جمهوره على محبتهم وذلك عبر منشور له في حسابه بموقع للتواصل الاجتماعي نشر فيه فيديو الأغنية وأتبعها بتعليق جاء فيه :"نصف مليار نبضة حب لكم جميعاً و⁧‫بالبنط العريض‬⁩".



وتصدر اسم الفنان الإماراتي التريند وذلك لاحتفال محبيه بالنصف مليار ليشاركهم الاحتفال ويرسل لهم كلمات الشكر والامتنان والحب وعبر الجمهور عن سعادته بهذا الانجاز المُستحق للجسمي وتمنى له البعض دوام التألق والنجاح.



وعبّر الشاعر الغنائي والسيناريست أيمن بهجت قمر عن سعادته بهذا النجاح الجماهيري، واحتفل مع الجسمي والجمهور بـ اعتباره كاتب كلمات الأغنية، وذلك عبر تغريدة مقتضبة، كتب فيها:" الحمدلله.. نص مليار".



بالبنط العريض من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان حسين الجسمي، توزيع ومكساج توما.

المصدر - الفن