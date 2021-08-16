أول ظهور لـ صلاح عبد الله بعد أزمته الصحية - صور

الوكيل الإخباري - بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها واحتاج لرعاية دقيقة، كشف النجم صلاح عبد الله عن مشاركته في فيلم "ميني بار"، وهو إسم مؤقت ومن المقرر أن يتم تغييره قريبًا، بجانب نخبة من النجوم أبرزهم النجم نضال الشافعي ومدحت تيخا وآخرين.



ويجسد النجم المصري شخصية "حجاج"، مدير لأحد الأماكن السياحية المرخصة، التي تجلب الزائرين العرب لديها لمشاهدة الفقرات الفنية التي تقدم على هذا المسرح الغنائي الإستعراضي، وهي شخصية يحتويها الحيرة والغموض بعدة أساليب تشويقية.

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ومن المنتظر أن تكون الشخصية مختلفة تماما عن تلك التي قدمها في فيلم "كباريه" والذي عرض عام 2008.



وظهر النجم المصري بصحة جيدة في الصور المنتشرة من كواليس التصوير، وطمأن الجمهور على حالته الصحية بعد الأزمة القلبية التي تعرض لها واحتاج لعلاج دقيق.



وتدور أحداث فيلم "ميني بار" في المرتبة الأولى بإطار أكشن كوميدي، ولكنه متضمن بعض العوالم الخفية التي يتعرضون لها الشباب الذين يسلكون طرق غير مشروعة فتغير حياتهم فى يوم وليله فتنقلب عليهم رأسًا على عقب وذلك في إطار اجتماعي تشويقي وغيرها.













المصدر - لها