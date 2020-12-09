الموت يفجع 'أبو هشيمة' زوج الفنانة ياسمين صبري

الوكيل الاخباري - فجع الموت، اليوم الأربعاء، رجل الأعمال المصري، عضو مجلس الشيوخ، أحمد أبو هشيمة، زوج الفنانة المصرية ياسمين صبري.

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وأعلن أبو هشيمة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفاة والده اللواء حمدي أبو هشيمة.



وقال أبو هشيمة "توفي إلى رحمة الله والدي، اللواء حمدي أبو هشيمة".

وأضاف رجل الأعمال المصري، أن "صلاة الجنازة في مجمع الجلاء للقوات المسلحة بمصر الجديدة".



وأفادت صحيفة "المصري اليوم"، بأن والد أحمد أبو هشيمة، "توفي بعد صراع طويل مع المرض، منذ ما يقرب من 10 سنوات".

سبوتنيك

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