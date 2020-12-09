الأربعاء 09-12-2020
الوكيل الاخباري

217 وفاة بكورونا في تركيا و276 بأوكرانيا

الأردن يوقع بيانا مشتركاً مع سانت كيتس ونيفس يقضي بإقامة علاقات دبلوماسية

توضيح حول الية عقد الامتحانات الجامعية النهائية

تعليق أميركي رسمي بشأن أعراض لقاح كورونا

تعزية و مواساة

بيان صادر عن وزارة العمل

13 وفاة و159 إصابة بكورونا في السعودية

إعفاء الأردنيين من تأشيرة الدخول لعُمان

دعوة لهؤلاء للحصول على مطعوم كورونا

كندا تعطي الضوء الأخضر لاستخدام لقاح كورونا على أراضيها

الأربعاء، 09-12-2020 08:54 م

الموت يفجع 'أبو هشيمة' زوج الفنانة ياسمين صبري

5fd0fbca782f0


الوكيل الاخباري - فجع الموت، اليوم الأربعاء، رجل الأعمال المصري، عضو مجلس الشيوخ، أحمد أبو هشيمة، زوج الفنانة المصرية ياسمين صبري.

اضافة اعلان

وأعلن أبو هشيمة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفاة والده اللواء حمدي أبو هشيمة.


وقال أبو هشيمة "توفي إلى رحمة الله والدي، اللواء حمدي أبو هشيمة".

وأضاف رجل الأعمال المصري، أن "صلاة الجنازة في مجمع الجلاء للقوات المسلحة بمصر الجديدة".


وأفادت صحيفة "المصري اليوم"، بأن والد أحمد أبو هشيمة، "توفي بعد صراع طويل مع المرض، منذ ما يقرب من 10 سنوات".

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
داليا-البحيري

الموت يفجع داليا البحيري بوالدها

czo4NDoiaHR0cHM6Ly93d3cuaGlhbWFnLmNvbS9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2FydGljbGUvMjQvMDkvMjAyMC85NzQ0NDQxLTE0MDY4MTcwNTAucG5nIjs=

الفنان محمد رمضان يتصدر مجددا بأغنية جديدة.. شاهد

L-1500x9999-c

وفاء الكيلاني تحسم جدل إنفصالها عن تيم حسن !

f12213409

نشر كتاب للفنان كاظم الساهر يروي مسيرة حياته وأسرار عائلته!

4-17

الموت يفجع باسم مغنية بوالده

25e5cff266b043b25261a3f944e43ff7

جورج وسوف يكشف عن اغنيته الجديدة

أخبار متعلقة
czo4NDoiaHR0cHM6Ly93d3cuaGlhbWFnLmNvbS9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL2FydGljbGUvMjQvMDkvMjAyMC85NzQ0NDQxLTE0MDY4MTcwNTAucG5nIjs=

الفنان محمد رمضان يتصدر مجددا بأغنية جديدة.. شاهد

f12213409

نشر كتاب للفنان كاظم الساهر يروي مسيرة حياته وأسرار عائلته!

1604421109575764600

دُرة تنشر صورة جديدة أثارت الجدل بعد شهر من زواجها.. شاهد

b70432354e0c89b21255382b679b4061

الفنانة المعتزلة حنان ترك في ظهور نادر لها.. فيديو

28221-2104550739

صورة نادرة لـ عبد الحليم حافظ وهو يبكي لهذا السبب

باب-الحارة-400x266

الكشف عن مفاجأة جديدة في باب الحارة