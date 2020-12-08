الثلاثاء 08-12-2020
الوكيل الاخباري

بيان هام الى أولياء امور طلبة المدارس الخاصة

نقابة المحامين تعلن وقف الترافع وتسجيل الدعاوى امام المحاكم

بعد مناشدة عبر برنامج الوكيل .. إيعــاز من وزير الصحــة

وزارة الصحة تدعو هؤلاء للتسجيل لتلقي لقاح كورونا

مصدر : الحكومة ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن أمر دفاع جديد

الأمانة توضح حول دفع مخالفات السير

العايد : توجيهات ملكية لتحسين أوضاع الأردنيين

مصر: القبض على 1448 فردا أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية

تحذير أمني للأردنيين

مصابة كورونا تعاني وتناشد عبر برنامج الوكيل

الثلاثاء، 08-12-2020 02:24 م

دُرة تنشر صورة جديدة أثارت الجدل بعد شهر من زواجها.. شاهد

1604421109575764600


الوكيل الاخباري - قررت الفنانة التونسية، درة، ارتداء فستان الزفاف مرة أخرى، بعد مرور شهر على زواجها.

اضافة اعلان

وارتدت درة في جلسة تصوير فوتوغرافية فستان زفاف تصميمه يعود للتراث الفلسطيني، لدعم القضية الفلسطينية.

 

وأعربت مصممة الفستان الفلسطينية، نيفين القاضي، عن سعادتها به، وأكدت أنه كان لديها حلم هو "تقديم القضية الفلسطينية وإظهار هويتنا وتراثنا في فستان، لأنه يمثل هوية الشعب الذي يحارب بشتى الطرق، والإبداع والنجاح، أيضا سلاح أقوى من البندقية، والحفاظ على هويتنا وتراثنا من أهم الأسلحة، والفستان تم الحفاظ فيه على كل تفصيله قديمة للتراث".

وتابعت نيفين القاضي أنه تم المزج في الفستان بين استخدام القماش التراثي، وكذلك الموضة الحديثة، وأشارت إلى أن الفنانة درة قدمته في جلسة تصوير بشكل جميل.

 

وأشارت إلى أنها "لن تجد أفضل من أيقونة كبيرة مثل درة لارتداء الفستان".
وخضعت درة لجلسة التصوير بفستان الزفاف الفلسطيني في دبي، لصالح النسخة العربية من مجلة "هاربر بازار".


يذكر أن الفنانة درة احتفلت في أوائل شهر نوفمبر/ تشرين الثاني بزفافها على المهندس المعماري هاني سعد في الجونة، وحضر الحفل عدد من الفنانين.

 

وعرض مؤخراً لدرة الحكاية الثامنة من مسلسل "إلا أنا"، بعنوان "أول السطر" تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج محمود كامل، وشارك في بطولتها عمر الشناوي والطفلة ريم عبد القادر.

 


سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120192121368713022585

اصابة مصطفى الخاني بفيروس كورونا ونقله إلى المستشفى

b70432354e0c89b21255382b679b4061

الفنانة المعتزلة حنان ترك في ظهور نادر لها.. فيديو

نيرمين-الفقي

نرمين الفقي تشارك في بطولة ضل راجل

af56509870921d92ada88650472dff50

كنزة مرسلي تتعرض لحادث سير برفقة عائلتها

ecf18d63026497a1941d0c5d117877f5

الفنان دريد لحام بطل بقصة انفجار مرفأ بيروت

image (57)

حقيقة وفاة الفنان السوري دريد لحام

أخبار متعلقة
b70432354e0c89b21255382b679b4061

الفنانة المعتزلة حنان ترك في ظهور نادر لها.. فيديو

28221-2104550739

صورة نادرة لـ عبد الحليم حافظ وهو يبكي لهذا السبب

باب-الحارة-400x266

الكشف عن مفاجأة جديدة في باب الحارة

10-09-20-7392880627laaaltrk

ظهور جديد للفنانة الشابة حلا الترك يثير الجدل.. شاهد

artworks-000583188338-ped6uy-t500x500

صورة نادرة لعبد الحليم حافظ أمام سيارته الشهيرة.. شاهد

9998550061

صورة لحفيدتي الفنان كاظم الساهر تثير الجدل.. شاهد