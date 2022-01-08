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السبت، 08-01-2022 12:36 م

الموت يفجع الفنانة كاريس بشار

كاريس


الوكيل الإخباري - أعلنت النجمة كاريس بشار عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن رحيل والدتها السيدة ملك العلاف التي توفيت مساء يوم الجمعة 7 كانون الثاني (يناير) ومن المقرر أن تشيع جنازتها ظهر السبت من مسجد بدر الدين الحسني ثم سوف يوارى جثمانها الثرى في مقبرة باب الصغير في العاصمة السورية دمشق.

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وكشفت كاريس من خلال ورقة النعي أن العزاء بالراحلة سيكون أيام السبت والأحد والاثنين بصالة الحسن في العاصمة السورية دمشق ومن المتوقع أن يشهد العزاء حضور كبير لنجوم الوسط الفني لتقديم التعازي لزميلتهم ومواساتها والتخفيف عنها.


ونشرت النجمة السورية صورة لورقة النعي، وكتبت عليه بعض الكلمات النابعة من القلب قالت فيها: "ما في شيء بهالدنيا رح يعوضني عن فراقك.. الرحمة لروحك يا أمي".

لها

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