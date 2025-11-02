أحلام تتألق بالزي الفرعوني: "بحب مصر ومغرمة بها" - صور

كما أعربت عن فرحتها بعودة شريهان لتقديم الحفل، مغردة: "أنا بقول شريهان الحب والقلب".
وشهد الافتتاح مشاركة 79 وفداً رسمياً من ملوك وأمراء ورؤساء دول، فيما اعتبر الحدث الأكبر من نوعه عالميًا لمتحف حضارة واحدة، ويعكس مكانة مصر الثقافية والتاريخية.
أنا بحب مصر — A H L A M ~ ♥️ ~ أحلام (@AhlamAlShamsi) November 1, 2025
أنا بيها مغرمه ،،،،،،، أنا بيها مغرمه #تحيــــــــــــــــا_مــ𓁳𓆃ـصــ𓅮ـر pic.twitter.com/PLM8wubjdr
-
أخبار متعلقة
-
صدمة جماهيرية.. أعمال كبرى تنسحب من سباق رمضان 2026
-
كيف رد عمرو سعد على مقارنته بمحمد رمضان؟
-
شريهان تخطف الأنظار باستعراض فرعوني في افتتاح المتحف المصري الكبير - فيديو
-
هدى المفتي تتألق في افتتاح المتحف المصري الكبير - صور
-
بعد نجاح سلسلة "الهيبة".. إطلاق نسخة مغربية من العمل الشهير
-
بعد الموقف المحرج مع مراسلة "الجديد".. ماذا قالت هالة سرحان؟ (فيديو)
-
شريهان.. أيقونة مصر الاستعراضية تروي حكاية آلاف السنين في ليلة المتحف الكبير
-
مشادة بين محمود العسيلي وطالبة تنتهي في قسم الشرطة.. ما القصة؟