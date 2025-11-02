الأحد 2025-11-02 01:56 م
 

أحلام تتألق بالزي الفرعوني: "بحب مصر ومغرمة بها" - صور

أحلام
 
الأحد، 02-11-2025 12:09 م

الوكيل الإخباري-   شاركت الفنانة أحلام في احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير، معبرة عن حبها لمصر وشعبها، ونشرت صوراً لها بالزي الفرعوني وكتبت: "أنا بحب مصر.. وبيها مُغرمة".

كما أعربت عن فرحتها بعودة شريهان لتقديم الحفل، مغردة: "أنا بقول شريهان الحب والقلب".


وشهد الافتتاح مشاركة 79 وفداً رسمياً من ملوك وأمراء ورؤساء دول، فيما اعتبر الحدث الأكبر من نوعه عالميًا لمتحف حضارة واحدة، ويعكس مكانة مصر الثقافية والتاريخية.

 

 

