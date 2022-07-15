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الجمعة، 15-07-2022 11:25 ص

الموت يفجع الوسط الفني المصري

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الوكيل الإخباري - فجع الوسط الفني المصري برحيل المخرج والناقد المسرحي كمال عيد، عن عالمنا، أمس الخميس، عن عمر يناهز 91 عاما.

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الراحل توفي داخل مستشفى العجوزة، التي كان يخضع للعلاج بها إثر معاناته من أزمة صحية.

كمال الدين عيد، من مواليد 1931، وتخرج في المعهد العالي للتمثيل عام 1952، ثم أوفد في بعثة دراسية إلى دولة المجر، لينال بكالوريوس أكاديمية الفنون المسرحية عام 1962، ثم ماجستير الآداب الدرامية من جامعة "بودابست عام 1974، وتقلد عدة مناصب حتى وصل إلى منصب أستاذ الدراسات العليا بمعهد الفنون المسرحية.

ويعد الراحل، من رواد المسرح المصري، من خلال مؤلفاته في علوم المسرح، والمسرحيات التي تولى إخراجها، منها "ثم تشرق الشمس"، و"سهرة مع تشيكوف"، و"شفيقة ومتولي"، و"طبول في الليل"، و"الأراجوز".

وأخرج كمال عيد، أفلام سينمائية عديدة، منها "الخط الساخن"، و"موعد مع الذئاب"، و "جواز مع سبق الإصرار".

وحصل الراحل على العديد من الجوائز والتكريمات منها: تكريم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية عام 2016 باعتباره أحد رواد المسرح المصري، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2018.


من جانبه، نعى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن والأسى المخرج والناقد الكبير كمال عيد.


وجاء في بيان رئيس البيت الفني للمسرح: "توفي المخرج والناقد الكبير كمال عيد بعد حياة غنية بالأعمال الفنية منها المسرحية والسينمائية والمؤلفات والدراسات النقدية وأعماله من أهم العلامات في تاريخ المسرح المصري والعربي".

 

في الفن

 


 




 

 


 

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