بطبق فتة بالصلصة والمشاوي.. فنانة تحتفل بعيد الأضحى - صور

الوكيل الإخباري -
حرصت الفنانة أنغام على الاحتفال بعيد الأضحى، ومشاركة جمهورها مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات''إنستجرام''.اضافة اعلان
ووجهت أنغام التهنئة إلى جمهورها ومحبيها بعيد الأضحى المبارك، ونشرت صورا للطعام الذي أعدته هي ووالدتها عبر خاصية "ستوري"، وعلقت على الصورة قائلة: "كل سنة وإحنا طيبين"، وعلقت على الأخرى قائلة: "تسلم إيدي وإيد ماما".
وتستعد أنعام لطرح أغنيتها الجديدة خلال الفترة المقبلة، والتي انتهت من تسجيلها خلال الأيام الماضية، الأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع تميم.
ومؤخرا تعرضت أنغام لأزمة صحية نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات، إذ أجرت جراحة دقيقة في الكتف نتيجة معاناتها من آلام شديدة بأوتار الكتف. (العين
)