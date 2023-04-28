الموت يفجع الوسط الفني في مصر

الوكيل الاخباري - توفي الإعلامي المصري حمادة عز الدين، مما خيم الحزن على الفنانين والإعلاميين، وسرعان ما انهالت التعازي عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ناعين الفقيد، كما شيعت جنازته بمسجد مصطفى محمود في المهندسين.

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ونعى الفنان عمرو يوسف الراحل، ونشر صورة له تجمعه مع الفقيد، عبر حسابه الخاص على فيس بوك، وكتب عليها: الله يرحمك يا غالي يا كريم يا ابن الأصول هتوحشنا جدًا يا حمادة بس انت أكيد في مكان أحسن بكتير، دعواتكم بالرحمة والمغفرة للصديق حمادة عز الدين.



فيما علق رجل الأعمال نجيب سايروس، قائلًا: فقدت صديقا عزيزا عطوفا كريما.. دعواتكم والفاتحة على روحه.. حمادةً عز الدين.

القاهرة٢٤