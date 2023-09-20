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الأربعاء، 20-09-2023 04:19 م

الموت يُفجع دينا الشربيني

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الوكيل الإخباري - فجعت الفنانة دينا الشربيني بوفاة والدتها، اليوم الأربعاء، جاء ذلك بعد رحيل والدها بـ 5 أشهر فقط.

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وكتبت دينا الشربيني، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «إنَّا لله وإنَّا إليهِ راجعون.، توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي/ ليلى السيد عبدالله، اللهم ارحم فقيدة قلبي وآنس وحشتها واجمعني بها في جنتك. اللهم ارحمها واغفر لها بقدر شوقي إليها، الرجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة».

وعن موعد ومكان صلاة الجنازة قالت: «صلاة الجنازة غدًا الخميس الموافق 21 سبتمبر بعد صلاة الظهر في مسجد المشير طنطاوي».


المصري اليوم


 




 

 


 

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