غدير السبتي في أول ظهور لها بعد وفاة والدها

الوكيل الإخباري- شاركت الفنانة غدير السبتي مقطع فيديو جديد عبر حسابها الشخصي على تطبيق "سناب شات"، وهذا الظهور الأول لها بعد وفاة والدها، حيث تحدثت لأول مرة عن تلك المرحلة الصعبة التي مرت بها.



بعد غياب عن السوشيال ميديا منذ وفاة والدها ظهرت الفنان الكويتية غدير السبتي عبر حسابها الشخصي، تتحدث عن المشاعر التي اختبرتها، والمرحلة الصعبة التي ما زالت تعيشها، ومدى اشتياقها للجميع، وشكرت كل من قدم لها واجب العزاء بوالدها.

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حيث عبرت غدير السبتي عن مشاعرها قائلة: "اشتقتلكم وايد وغبت عنكم وأيد بسبب وفاة والدي الله يرحمه، شكرا من قلبي حق كل من عزانا وأتي للعزاء ويدري أنني لست موجودة بالعزاء، هذا الموقف لا أنساه عمري كلّه أردّ له لكم بالأفراح".



واختتمت: "أمانة هذا الموقف لا أنساه وأرد له بالأفراح يا رب العالمين، شكرا حق كل شخص عزاني سواء بالتواصل الاجتماعي أو الواتس آب أو الاتصال ..شكرا وايد وهذا ما جعلني أغيب عنكم هذه الفترة وانشالله راجعة".





ليالينا