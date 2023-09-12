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الثلاثاء، 12-09-2023 04:48 م

وفاة الفنانة المصرية كريمان بعد صراع مع المرض

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الوكيل الإخباري- توفيت اليوم الثلاثاء الفنانة الكبيرة كريمان إحدى نجمات الزمن الجميل في مصر عن عمر ناهز الـ 87 عاما بعد صراع مع المرض.

وأعلن ابنها الوحيد وفاة والدته التي صارعت المرض خلال الفترة الماضية حيث احتجزت بالرعاية المركزة بأحد المستشفيات.

وقال: "توفت إلى رحمة الله أمي الحبيبة الغالية المرحومة بإذن الله الحاجة كريمان محمد سليم الأسطه حرم المرحوم النائب محمود أبو النصر رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المصري سابقا". 

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روسيا اليوم

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