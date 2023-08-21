الموت يُفجع سعد لمجرد

الوكيل الإخباري- فجع الفنان المغربي سعد لمجرد بوفاة فاطمة الزهراء الغزاوي الشهيرة باسم " فتاة القمر" عبر مواقع التواصل امس الاحد .

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ونعى لمجرد الراحلة بكلمات مؤثرة عبر حسابه الخاص بـ "انستغرام " واصفاً اياها بالاخت :" قلبي تهز من سمعت هذا الخبر اليوم ، اختي فاطمة الزهراء الغزاوي في ذمة الله ، يا رب ارحمها و صبر الاهل ديالها و صبرنا حتى احنا على فراقها "

وتابع :" كنت مع فاطمة الزهراء رحمها الله تقريبا دائما على اتصال ، كانت من اطيب عباد الله ، كانت كتسول فيا و كنسول فيها باستمرار لكن هي اكثر مني الصراحة.. ربي بغاها اللهم لا اعتراض "

واختتم حديثه داعيا للراحلة بالرحمة :" اللهم ثبتها عند السؤال و ارحمها و يسر حسابها و اسكنها الفردوس الاعلى و لا تُحرمها يا رب من لذة الرؤية في وجهك الكريم و لا من جيرة سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم يا ارحم الراحمين و يا ذا الجلال و الاكرام "