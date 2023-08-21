الإثنين 21-08-2023
الوكيل الاخباري

الخدمة المدنية: امتحان لموظفين بالقطاع العام لتعديل درجاتهم الوظيفية قريبا

الاحتلال يغلق جميع المداخل المؤدية إلى مدينة الخليل

خلفاً لقبيلات .. وزير التربية يكلف العجارمة بمهام الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية

طالبة تقدمت لكافة امتحانات التوجيهي .. وعند اعلان النتائج كانت المفاجأة

مقتل إسرائيلية وإصابة آخر بعملية إطلاق نار في الخليل

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الاثنين

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الأردن يسمح بنقل سيارات المغتربين ضمن رؤوس قاطرة

الجيش: بدء استقبال طلبات المكرمة الملكية - رابط

انقلاب مركبة على الطريق الصحراوي

الإثنين، 21-08-2023 10:34 ص

الموت يُفجع سعد لمجرد

WhatsApp Image 2023-08-21 at 10.36.08


الوكيل الإخباري- فجع الفنان المغربي سعد لمجرد بوفاة فاطمة الزهراء الغزاوي الشهيرة باسم " فتاة القمر" عبر مواقع التواصل امس الاحد .

اضافة اعلان

 

ونعى لمجرد الراحلة بكلمات مؤثرة عبر حسابه الخاص بـ "انستغرام " واصفاً اياها بالاخت :" قلبي تهز من سمعت هذا الخبر اليوم ، اختي فاطمة الزهراء الغزاوي في ذمة الله ، يا رب ارحمها و صبر الاهل ديالها و صبرنا حتى احنا على فراقها  "

 

وتابع :" كنت مع فاطمة الزهراء رحمها الله تقريبا دائما على اتصال ، كانت من اطيب عباد الله ، كانت كتسول فيا و كنسول فيها باستمرار لكن هي اكثر مني الصراحة..  ربي بغاها اللهم لا اعتراض "

 

واختتم حديثه داعيا للراحلة بالرحمة :" اللهم ثبتها عند السؤال و ارحمها و يسر حسابها و اسكنها الفردوس الاعلى و لا تُحرمها يا رب من لذة الرؤية في وجهك الكريم و لا من جيرة سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم يا ارحم الراحمين و يا ذا الجلال و الاكرام " 

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
sfm_img_1678192573

حذف اغنية للنجمة اليسا من يوتيوب والاخيرة ترد

7117863_1688576622

نادين نجيم:"الأذية تأتي من أقرب الناس"

269481Image1

محمد حماقي يعلق على طريقة استخدام الذكاء الاصطناعي

11_330667_original

اعلامي مصري شهير يكشف كواليس آخر مكالمة مع عادل امام

66666666666666

فيديو- هنا الزاهد عن مشهد "العلكة": أحمد السعدني ضربني بجد

Doc-P-457933-638281415948340778

احدث ظهور لشقيقة مروان خوري الاعلامية الشهيرة

أخبار متعلقة
415

نجوم الفن ينعون منحة زيتون بكلمات مؤثرة

saad-lmjarad-4

"نور الصبح" .. جديد الفنان سعد لمجرد