"نور الصبح" .. جديد الفنان سعد لمجرد

الوكيل الإخباري- يستعد المطرب المغربي سعد لمجرد لطرح أغنية جديدة بعنوان "نور الصبح" يوم الأربعاء المقبل على منصات الموسيقى وموقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.

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"نور الصبح" من كلمات سارة سعيد ومن ألحان محمد النادي وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي.

وشارك المنتج هاني محروس مقطعًا من الأغنية مع جمهوره عبر Instgram وعلقت قائلة: "أولى أغاني أخويا وحبيبي سعد لمجرد مع شركتي، استنوا أغنية نور الصبح، يوم الأربعاء المقبل 9 أغسطس الجاري".





يذكر أن اخر أعمال سعد لمجرد أغنية "قولي متى" والتي جمعته بالفنانة الهندية شريا جوشال.





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