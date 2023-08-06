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الأحد، 06-08-2023 10:29 ص

"نور الصبح" .. جديد الفنان سعد لمجرد

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الوكيل الإخباري- يستعد المطرب المغربي سعد لمجرد لطرح أغنية جديدة بعنوان "نور الصبح" يوم الأربعاء المقبل على منصات الموسيقى وموقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.

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"نور الصبح" من كلمات سارة سعيد ومن ألحان محمد النادي وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي.

 

وشارك المنتج هاني محروس مقطعًا من الأغنية مع جمهوره عبر Instgram وعلقت قائلة: "أولى أغاني أخويا وحبيبي سعد لمجرد مع شركتي، استنوا أغنية نور الصبح، يوم الأربعاء المقبل 9 أغسطس الجاري".


يذكر أن اخر أعمال سعد لمجرد أغنية "قولي متى" والتي جمعته بالفنانة الهندية شريا جوشال.


 

في الفن


 




 

 


 

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