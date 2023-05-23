الموت يفجع فنانا شهيرا

الوكيل الإخباري - أعلن الفنان شريف حافظ، أمس الاثنين، عن وفاة والده.

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وتم تشييع الجنازة من مسجد التوحيد بمنطقة العاشر من رمضان.

ونشر شريف حافظ، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، معلقًا: "توفي الى رحمة الله تعالى والدي المهندس صابر حافظ صابر، وصلاة الجنازة بمسجد التوحيد العاشر من رمضان بعد صلاة الظهر أرجو الفاتحة والدعاء".



وعلى صعيد آخر شارك شريف حافظ مؤخرًا في مسلسل سره الباتع مع مجموعة كبيرة من النجوم منهم: أحمد فهمي، أحمد السعدني، خالد الصاوي، أحمد عبد العزيز، هالة صدقي، حنان مطاوع، هدى الإتربي، ميدو عادل، عمرو عبد الجليل، أحمد توفيق، صلاح عبد الله، رانيا التومي، منة فضالي وغيرهم، وهو من تأليف وإخراج خالد يوسف، وعرض في موسم رمضان الماضي 2023.

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