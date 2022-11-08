الموت يفجع فنانة مصرية شهيرة - صورة

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الوكيل الإخباري - أعلنت الفنانة أمينة عن وفاة عمتها بشوات الفخراني وذلك بعد أيام قليلة من وفاة شقيقها ونعت أمينة عمتها الراحلة وكتبت:" إنا لله وانا اليه راجعون.

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توفت عمتي الكبيرة بشوات الفخراني انتي يا عمتي جيتي في وفاة أنور أخويا ومكونتيش عايزة تمشي وقررتي تباتي وبعدين غيرتي رأيك".

 

وتابعت: "مع السلامة يا كبيرة زي ما كنت لقولك حصلتي بن اخوكي حبيبك حزنتي عليه يا غالية".


وكانت قد فجعت الفنانة المصرية أمينة بوفاة شقيقها أنور، وقالت : "أخويا مات اللي في حاله مات، أخويا الغلبان مات، أخويا أنور مات".

 


 

الفن 

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