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السبت، 29-10-2022 02:40 م

صورة نادرة لـ عبد الحليم حافظ قبل وفاته بساعات

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الوكيل الإخباري - على الرغم من مرور سنوات عديدة على وفاة الفنان الكبير عبد الحليم حافظ، الا ان أخباره لا زالت تُكشف بين الحين والآخر حتى اليوم، لتشكل مفاجأة للجمهور الذي لطالما عشقه.

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وقد سُرّبت صورة نادرة له بالأبيض والأسود، ظهر فيها وهو يسير في المستشفى، وبدت عليه علامات المرض والتعب.

 

يذكر أن الفنان عبد الحليم حافظ توفي في 30 آذار/مارس عام 1977 في مستشفى كينغز كوليدج في لندن، بعد صراع طويل مع مرض تليف الكبد. وقد اكتُشفت إصابته به في العام 1956، وأظهرت الفحوصات أن السبب هو مرض البلهارسيا.

 


 

 

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