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الأربعاء، 26-10-2022 12:38 م

وفاة الممثل اللبناني غسان اسطفان

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الوكيل الإخباري - رحل عن عالمنا اليوم الممثل اللبناني غسان اسطفان بعد مسيرة فنية طويلة من الأعمال التمثيلية التي تكللت بالنجاحات.

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وقد نعى الراحل نقيب الممثلين في لبنان نعمة بدوي، والذي عبر عن حزنه الكبير وقال:"ان نقابة ممثلي المسرح والسينما والاذاعة والتلفزيون وجميع النقابات الفنية في لبنان بمزيد من الألم والأسى تنعى الزميل الممثل والمخرج وعضو مجلس الادارة السابق المرحوم غسان اسطفان ، الفنان الخلوق والنجم المبدع في الزمن الجميل غادرنا بهدوء وسكينة لروحه الرحمة و السلام. لتكون نفسه بالسما. ستبقى خالداً في ضمائرنا وفي الوجدان".

 

الفن 

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