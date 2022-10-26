وفاة الممثل اللبناني غسان اسطفان

الوكيل الإخباري - رحل عن عالمنا اليوم الممثل اللبناني غسان اسطفان بعد مسيرة فنية طويلة من الأعمال التمثيلية التي تكللت بالنجاحات.



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وقد نعى الراحل نقيب الممثلين في لبنان نعمة بدوي، والذي عبر عن حزنه الكبير وقال:"ان نقابة ممثلي المسرح والسينما والاذاعة والتلفزيون وجميع النقابات الفنية في لبنان بمزيد من الألم والأسى تنعى الزميل الممثل والمخرج وعضو مجلس الادارة السابق المرحوم غسان اسطفان ، الفنان الخلوق والنجم المبدع في الزمن الجميل غادرنا بهدوء وسكينة لروحه الرحمة و السلام. لتكون نفسه بالسما. ستبقى خالداً في ضمائرنا وفي الوجدان".

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