انطلاق تصوير الجزء الرابع لمسلسل "اللعبة" الأسبوع المقبل

الوكيل الإخباري - يواصل أبطال مسلسل "اللعبة" للثنائي هشام ماجد وشيكو، التحضيرات النهائية، الخاصة بالجزء الرابع، تمهيدًا لانطلاق التصوير، وعرضه عبر إحدى المنصات الرقمية.



وقال شيكو، لـ"ET بالعربي"، إن تصوير الجزء الرابع من مسلسل اللعبة، سينطلق اعتبارًا من الأسبوع المُقبل، ومن المُفترض أن يضم عددًا من ضيوف الشرف.

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مسلسل اللعبة، بطولة هشام ماجد، وشيكو، ومي كساب، وميرنا جميل، وأحمد فتحي وآخرين، وهو من تأليف أحمد سعد والي، وإخراج معتز التوني.



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