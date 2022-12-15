الخميس 15-12-2022
الوكيل الاخباري

بيان من تنظيم الطاقة والمعادن حول منصة تعرفة الكهرباء المدعومة

الاحتلال الاسرائيلي يطرح عطاءات لبناء ألف وحدة استيطانية جديدة بالقدس

أسهم أوروبا تتراجع والأنظار على قرار المركزي بشأن الفائدة

وزارة التعليم العالي تعلن عن صرف مستحقات مالية لفئات محددة من الطلبة

الجغبير: تأمين الحماية للشاحنات التي تحمل منتجات للتصدير

تأجيل أقساط صندوقي الوقف النقدي والحج للشهر الحالي

قتيل و 3 جرحى لليونيفيل جنوب لبنان

المعارضة التركية تدعو إلى تجمع جماهيري أمام بلدية اسطنبول

الذهب يتراجع عالمياً مع تأكيد الفيدرالي على مسار رفع الفائدة

توجه لتأجيل أقساط سلف متقاعدي الضمان الشهر الحالي

الخميس، 15-12-2022 10:54 ص

انفصال غادة عبد الرازق عن زوجها بشكل مفاجئ.. وهذا ما كشفته!!

318084Image1


الوكيل الإخباري - كشفت غادة عبد الرازق، عن انفصالها مؤخراً عن زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا، وذلك بشكلٍ هادئ وراقي، بعيداً عن إثارة الجدل والإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان


وأكدت غادة عبد الرازق خبر الطلاق لـ"ET بالعربي"، بينما رفضت الإفصاح  عن الأسباب التي أدت إلى انفصالها عن هيثم زنيتا، بعد زواج استمر نحو عامين ونصف تقريباً. 

 

ويأتي ذلك، بعد أيام من إعلانها الخروج من موسم دراما رمضان المقبل بشكل مفاجئ، حيث كان من المقرر أن تشارك بمسلسل يحمل اسم "تلت التلاتة" إخراج محمد هشام الرشيدي.

 

 

 

ET بالعربي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
224319_0

استبعاد هنري كافيل من أفلام 'سوبرمان'

18328258721671054064

رغم الهزيمة.. نجوم الفن يدعمون منتخب المغرب في كأس العالم

WhatsApp-Image-2022-12-15-at-9.58.38-AM

الموت يفجع الفنانة صفاء سلطان -صورة

3549009_1625050799

قبل العودة للتمثيل..علا غانم أمام القضاء بسبب زوجها

وليد-توفيق

قبل مواجهة فرنسا.. وليد توفيق يقدم أغنية خاصة لدعم المنتخب المغربي -فيديو

2_980768_original

عمرو دياب يتصالح مع إبنته كنزي - صورة

أخبار متعلقة
elaosboa87953

أبرزهم شيرين رضا وغادة عبد الرازق..نجوم خارج سباق رمضان 2023

1669089659_36

نسرين طافش ترد على خبر طلاقها بهذه الكلمات !