انفصال غادة عبد الرازق عن زوجها بشكل مفاجئ.. وهذا ما كشفته!!

الوكيل الإخباري - كشفت غادة عبد الرازق، عن انفصالها مؤخراً عن زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا، وذلك بشكلٍ هادئ وراقي، بعيداً عن إثارة الجدل والإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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وأكدت غادة عبد الرازق خبر الطلاق لـ"ET بالعربي"، بينما رفضت الإفصاح عن الأسباب التي أدت إلى انفصالها عن هيثم زنيتا، بعد زواج استمر نحو عامين ونصف تقريباً.

ويأتي ذلك، بعد أيام من إعلانها الخروج من موسم دراما رمضان المقبل بشكل مفاجئ، حيث كان من المقرر أن تشارك بمسلسل يحمل اسم "تلت التلاتة" إخراج محمد هشام الرشيدي.



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