أبرزهم شيرين رضا وغادة عبد الرازق..نجوم خارج سباق رمضان 2023

الوكيل الإخباري - يغيب عدد من نجوم الفن عن موسم دراما رمضان 2023، وعلى رأسهم شيرين رضا وغادة عبد الرازق، اللتين اعتذرتا عن المشاركة بأعمال فنية تعرض خلال شهر رمضان المقبل.



وقالت شيرين رضا في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي": "بصور مسلسل شغالة عليه دلوقتي هيتعرض يوم 31 ديسمبر وبقالي شهرين بصور ولسه بنصور".



وتابعت: "أنا بكل تأكيد خارج السباق الرمضاني لأن معنديش وقت".

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كما أعلنت الفنانة شيرين رضا، منذ شهور خلال لقائها في برنامج MBC trending، عن اعتزالها الدراما التلفزيونية الرمضانية، قائلة: "عمركم ما هتشوفوني بعد كدة في مسلسل رمضاني".



وأشارت شيرين إلى أن تجربتها في مسلسل "شغل عالي" مع فيفي عبده، الذي عرض خلال شهر رمضان 2022، علمتها ألا تخوض السباق الرمضاني بعمل درامي طويل، نظراً لصعوبة التصوير وإرهاقه الشديد، حيث تقوم بالتصوير لمدة 35 ساعة متواصلة في إحدى المرات.









وأكدت غادة عبد الرازق اعتذارها عن المسلسل الذي كان مقرراً أن تخوض به دراما رمضان 2023، بعنوان "تلت التلاتة"، والذي يعيد غادة إلى الموسم الرمضاني بعد غياب عام، منذ مسلسل "لحم غزال" الذي عرض في رمضان 2022، وشاركها فيها مي سليم، وشريف سلامة، وعمرو عبد الجليل، ورحاب الجمل، ووفاء عامر، ومصطفى أبو سريع، وياسر الطوبجي.



وبخلاف رمضان، فإن غادة انتهت في الأسابيع الماضية من تصوير مسلسل جديد يحمل اسم "حدث بالفعل"، وتقوم ببطولة حكاية "تحت الحزام" ويشاركها معها كل من سلمى أبو ضيف وخالد أنور ومن المقرر أن يعرض خلال الفترة المقبلة.



أما عن السينما فمن المقرر أن تعود غادة للسينما بعد غياب 4 سنوات، منذ فيلم "اتنين على اتنين" مع زينة، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، والفيلم من نوعية الأعمال اللايت، ومن المقرر أن يتم بدء التصوير خلال الأيام المقبلة.



وكان أخر أعمال غادة عبد الرازق في السينما فيلم "حرب كرموز" مع أمير كرارة، ومحمود حميدة، ومصطفى خاطر.

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