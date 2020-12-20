انفعال محمود حميدة على وفاء الكيلاني وتهديده بترك الحلقة.. فيديو

الوكيل الاخباري - حل الفنان المصري محمود حميدة ضيفاً على الجزء الثاني من برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، حيث تطرق الحديث إلى زوجته الثانية والعلاقة بين الزوجتين والأبناء.



وتحدث حميدة بانفتاح عن زوجته الثانية مها وأبنائها من زوج سابق، وأن السبب وراء إعلان الزواج هو قراءة تحقيق عن عدم استحقاق هذه الزوجة أي من الميراث وفقاً للقانون، فخشى عليها وعلى أبنائها الذين يعتبرهم أبناءه أيضا، فأعلن الزواج.

اضافة اعلان



واعترف حميدة أن زوجته الأولى والثانية ليستا على صلة ولا بناته على صلة بزوجته الثانية، ولكن مؤخراً بدأ الأبناء في التواصل البسيط، وعندما سألته وفاء الكيلاني لمحاولة استخلاص معلومات أخرى عن حياته، انفعل عليها ورد بحزم "لأ"، لترد عليه: "بتخرسني"، ليومئ لها بالإيجاب مؤكداً أنه سيغادر الحلقة.





لها

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





