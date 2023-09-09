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السبت، 09-09-2023 03:53 م

اول تعليق لـ نجوى كرم بعد إيقاف حفلها في المغرب بسبب الزلزال -فيديو

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الوكيل الإخباري - شاركت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، مع متابعيها على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه بعد مغادرتها مسرح ساحة الأمل في أغادير، حيث كان من المقرر احيائها حفلا غنائيا بحضور عدد كبير من جمهورها المغربي، الا ان وقوع الزلزال المدمر حال دون إكمال الحفل.

وتمنت نجوى في الفيديو الا يكون ضرر الزلزال كبيرا على اهل المغرب، وعبرت عن حزنها لما حصل، متمنية السلامة للشعب المغربي.

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وقد ارفقت نجوى الفيديو بتعليق قالت فيه: "كرمال المغرب وسلامة شعبو الغالي..  منقدّم تعازينا الحارّة لجلالة الملك محمد السادس وأسر ضحايا الزلزال وكل أهل المغرب.. الله يحفظكن".

 


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