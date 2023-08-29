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الثلاثاء، 29-08-2023 03:53 م

موعد حفل نجوى كرم في مهرجان تيميتار بالمغرب

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الوكيل الإخباري- أعلنت النجمة اللبنانية نجوى كرم عن موعد حفلتها الغنائية ضمن فعاليات مهرجان تيميتار للعام 2023 في مدينة أكادير بالمملكة المغربية.

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يأتي موعد حفل نجوى كرم في مهرجان تيميتار يوم 8 سبتمبر 2023 في ساحة الأمل.


وقالت نجوى كرم عبر منصات التواصل الاجتماعي عن سعادتها بتجديد لقائها مع الجمهور المغربي: "موعدنا الجديد مع الجمهور المغربي الغالي.. في ساحة الأمل يوم الجمعة 8 سبتمبر 2023.. في مدينة أكادير بمهرجان تيميتار – المغرب".


ويأتي حفل نجوى كرم في مهرجان تيميتار بعد سلسلة من الحفلات الغنائية الجماهيرية الناجحة في الوطن العربي، إلى جانب استعدادها لمجموعة أخرى خلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان عنها في وقتها.


صدى البلد

 




 

 


 

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