موعد حفل نجوى كرم في مهرجان تيميتار بالمغرب

الوكيل الإخباري- أعلنت النجمة اللبنانية نجوى كرم عن موعد حفلتها الغنائية ضمن فعاليات مهرجان تيميتار للعام 2023 في مدينة أكادير بالمملكة المغربية.

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يأتي موعد حفل نجوى كرم في مهرجان تيميتار يوم 8 سبتمبر 2023 في ساحة الأمل.



وقالت نجوى كرم عبر منصات التواصل الاجتماعي عن سعادتها بتجديد لقائها مع الجمهور المغربي: "موعدنا الجديد مع الجمهور المغربي الغالي.. في ساحة الأمل يوم الجمعة 8 سبتمبر 2023.. في مدينة أكادير بمهرجان تيميتار – المغرب".



ويأتي حفل نجوى كرم في مهرجان تيميتار بعد سلسلة من الحفلات الغنائية الجماهيرية الناجحة في الوطن العربي، إلى جانب استعدادها لمجموعة أخرى خلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان عنها في وقتها.





