السبت 09-09-2023
الوكيل الاخباري

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السبت، 09-09-2023 11:13 ص

فيديو - نجوى كرم على المسرح لحظة وقوع زلزال المغرب وتعلن عن الغاء الحفل

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الوكيل الإخباري- قررت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، إلغاء حفلها أمس، والذي كان من المقرر أن تحييه ضمن حفلات وفعاليات مهرجان تيميتار في مدينة أغاديير بالمغرب، وذلك بسبب الزلزال القوي الذي هز المنطقة.

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وصعدت نجوى كرم على مسرح الأمل في مدينة أغاديير بالمغرب لتعتذر للجمهور وتلغي حفلها، قائلة: من قلبي كنت جايه علشان أقدم فرحة بتطول قلوب الكل ببلدي التاني المغرب، مع كل محبتي إليكم ولكن الظرف اللي صار أنا عايزه أتأسف.. جالنا تعليمات حفاظًا على أمننا كلنا هنوقف الحفلة.

القاهرة 24


 




 

 


 

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