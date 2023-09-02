السبت 02-09-2023
الوكيل الاخباري

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في دير علا غداً - أسماء

ضبط 5500 طن ارز غير صالحة للاستهلاك في الزرقاء

تعميم من وزارة التربية والتعليم للمديريات في المحافظات

إطلاق الفعاليات الختامية لمسابقة ريادة الأعمال والابتكار لليافعين

الأميرة دينا من ضمن 100 امرأة مؤثرة في علم الأورام

الزراعة تكشف عن السعر المتوقع لتنكة زيت الزيتون

منظمة دولية تُقدم منح مالية وتدريب للأردنيين بشروط - رابط التقديم

الأمن للمواطنين: ما هو السلوك المخالف الذي أدى إلى وقوع هذا الحادث ؟ - فيديو

بلدية إربد توضح حول تركيب كاميرا لرصد المخالفات

كيلو الرمان بـ 3 دنانير في الأردن

السبت، 02-09-2023 04:40 م

فيديو - ام كلثوم تغني "بحبك" لعمرو دياب

179221Image1-1180x677_d


الوكيل الإخباري- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو معدل بتقنية الذكاء الاصطناعي، تغني فيه "كوكب الشرق" أم كلثوم أغنية "بحبك" لعمرو دياب.

اضافة اعلان


وأثار المقطع، المتداول عبر موقع "إنستغرام"، انتقادات وسخرية كثيرين، معتبرين أن طبقة صوت "كوكب الشرق" غير ملائمة لأداء أعمال "الهضبة".


وعلق الشاعر الغنائي المصري أيمن بهجت قمر، مؤلف أغنية "بحبك"، على المقطع خلال منشور عبر "فيسبوك"، قال فيه: "اصطبحنا وأصبح الملك لله".

ويشكل الذكاء الاصطناعي معضلة قانونية حول العالم، في ظل استخدامه لاختلاق قصص خيالية عن أشخاص حقيقيين أو كتابة مقالات أدبية باستخدام التقنية الجديدة دون أن يكون للكاتب أي إبداع شخصي فيها، وهو ما ينذر في رأي البعض بكارثة أخلاقية تأتي على العالم ويثير مشاكل قانونية.

 

العين الاخبارية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
173-001427-haitham-shaker-song_700x400

أغنية هيثم شاكر الجديدة "بشوف عيونك"

196-172206-amal-maher-voice-of-egypt-conflict-2

آمال ماهر تعود لمواقع التواصل -صور

173-220955-karim-abdulaziz-ahmed-helmy_700x400

كريم عبدالعزيز يكسر قدم أحمد حلمي

173-203436-frozen-body-series-butcher-giza_700x400

مَن هي صاحبة "جثة الثلاجة" في مسلسل "سفاح الجيزة"؟

173-233456-the-voice-kids-child-surprising-appearance_700x400

بعد غياب 4 أعوام.. طفل ذا فويس كيدز يخطف الأنظار بإطلالة مفاجئة -صورة

173-150655-jimmy-buffett-dies_700x400

وفاة المغني الأمريكي جيمي بافيت عن 76 عامًا

أخبار متعلقة
مصطفى-الآغا

فيديو- مصطفى الآغا يطلق تنبيه شديد اللهجة !

elaosboa13257

مقطع فيديو نادر لعادل امام

9-8-2023_16_09_54_GomhuriaOnline_501691586594

سامو زين: الذكاء الاصطناعي فشل بالوصول لخامة صوتي

269481Image1

محمد حماقي يعلق على طريقة استخدام الذكاء الاصطناعي

259104Image1-1180x677_d

في ظهور نادر لهما.. أحمد سعد يرقص مع ابنه في حفل بورتو سعيد

blob_933949_original

"مروق" .. اغنية لهاني شاكر باستخدام الذكاء الاصطناعي -فيديو