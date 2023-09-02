فيديو - ام كلثوم تغني "بحبك" لعمرو دياب

الوكيل الإخباري- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو معدل بتقنية الذكاء الاصطناعي، تغني فيه "كوكب الشرق" أم كلثوم أغنية "بحبك" لعمرو دياب.

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وأثار المقطع، المتداول عبر موقع "إنستغرام"، انتقادات وسخرية كثيرين، معتبرين أن طبقة صوت "كوكب الشرق" غير ملائمة لأداء أعمال "الهضبة".



وعلق الشاعر الغنائي المصري أيمن بهجت قمر، مؤلف أغنية "بحبك"، على المقطع خلال منشور عبر "فيسبوك"، قال فيه: "اصطبحنا وأصبح الملك لله".



ويشكل الذكاء الاصطناعي معضلة قانونية حول العالم، في ظل استخدامه لاختلاق قصص خيالية عن أشخاص حقيقيين أو كتابة مقالات أدبية باستخدام التقنية الجديدة دون أن يكون للكاتب أي إبداع شخصي فيها، وهو ما ينذر في رأي البعض بكارثة أخلاقية تأتي على العالم ويثير مشاكل قانونية.





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