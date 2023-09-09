نجوم عرب يعبرون عن حزنهم بزلزال المغرب

الوكيل الإخباري- أعربت نجمات عربيات كثيرات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، عن آسفهن وحزنهن الواسع، جرّاء الزلزال الذي ضرب المغرب في الساعات الأخيرة، داعيات بالرحمة للضحايا والصبر لذويهم، والإنقاذ للمصابين والمفقودين.

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وكتبت الفنانة اللبنانية ديانا حداد: "خالص العزاء والتضامن والمواساة إلى أهلنا وأحبابنا واشقائنا في المغرب الحبيب. نسأل الله الرحمة للضحايا والشفاء للمصابين والسلامة للمفقودين. الله يحفظكم من كل شر وسوء ويكون معكم... لا حول ولا قوة إلا بالله".



وقالت الفنانة البحرينية شيماء سبت: ""يا حي ياقيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كلهُ ولاتكِلنا إلى أنفسنا طرفة عَين، اللهم نسأل الله السلامة وان تحفظ اخوننا في المغرب اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير وسلم الله المغرب وشعبها وبرداً وسلاماً".



وغرّدت الفنانة العراقية رحمة رياض: "برداً وسلاماً على المغرب وأهلها... اللهم إنا نسألك رحمتك ولطفك بعبادك يا أرحم الراحمين".



وأعربت الفنانة اللبنانية مادلين مطر عن تأثير الفاجعة عليها: "أخبار الزلزال في المغرب تجعلنا ندرك هشاشة الحياة وأهمية الاستعداد والتضامن في مواجهة الطوارئ، نسأل الله السلامة للجميع والصبر للمتضررين والرحمة للشهداء".



وبلغت قوة الزلزال 6.8 درجات على مقياس ريختر وفق المعهد الجيوفيزيائي الأميركي. وحُدد مركزه جنوب غرب مدينة مراكش السياحية على بعد 320 كلم جنوب العاصمة الرباط.



لها