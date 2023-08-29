اول تعليق من ادم على بكاء عازف فرقته في "ليلة الدموع": وجعتلي قلبي

الوكيل الإخباري- علّق الفنان اللبناني آدم على الفيديو الذي انتشر أمس بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر بكاء عازف آلة القانون في فرقته الموسيقية أثناء غنائه في حفل "ليلة الدموع"، حيث أقيم هذا الحفل على مسرح "بنش مارك" في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

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وفيما يتعلق بالتفاصيل، قام آدم بإعادة نشر الفيديو عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه على منصة انستغرام.

وأرفق هذا الفيديو بتعليق يعبر فيه عن اعتذاره من العازف على عدم انتباهه له خلال الحفل. كتب قائلاً: "يا حبيبي وجعتلي قلبي.. بعتذر منك أني ما انتبهت"، وأضاف: "إن شاء الله ما بتبكي إلا دموع فرح بكل أيامك يا حبيب قلبي".

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