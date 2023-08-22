ما هي "ليلة الدموع" التي ستقام بجدة الخميس المقبل ؟

الوكيل الإخباري- روج المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه والرياضة بالسعودية، للحفل الذي سيقام يوم الخميس المقبل، الموافق 24 أغسطس (آب) في جدة ويحمل عنوان "ليلة الدموع".



ويضم الحفل نخبة من ألمع نجوم الغناء العربي، وهم تامر عاشور، أحمد سعد، آدم، حمادة هلال، هيثم شاكر، مسلم، طارق الشيخ، وذلك على خشب مسرح بنش مارك بجدة.



إذ كتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي في منصة فيسبوك منشوراً قال فيه: "سولد آوت Sold out بسرعة كبيرة، مع حرصنا على نقلها لجمهورنا العربي في كل العالم على أعلى مستوى مجاناً ليقضوا سهرة جميلة".

اضافة اعلان





24