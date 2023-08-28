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الإثنين، 28-08-2023 04:58 م

اول ظهور واضح لابنة انابيلا هلال و نادر صعب -صورة

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الوكيل الإخباري- لفتت الشابة "ماييفا"، ابنة مقدمة البرامج اللبنانية أنابيلا هلال وطبيب التجميل اللبناني نادر صعب، أنظار المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور لها برفقة والديها خلال تواجدهم في مدينة اسطنبول التركية، حيث يمضون الإجازة الصيفية.

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وفي التفاصيل، نشر الطبيب نادر صعب عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر إنستغرام، مجموعة صور ومقاطع فيديو توثق الأجواء المميزة التي يقضيها مع عائلته، حيث ظهر برفقة ابنته ماييفا في أول ظهور علني لها.


وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الصور، حيث أثنوا على العلاقة المميزة التي تربط أفراد هذه العائلة والحب القوي بينهم، كما لفتوا إلى أن ماييفا كبرت وأصبحت شابة جميلة، وملامحها باتت قريبة جدًا من ملامح والديها أنابيلا هلال ونادر صعب.


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