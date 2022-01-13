باسكال مشعلاني تحتفل بيوم ميلاد زوجها -صور

الوكيل الإخباري-توجهت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني بالتهنئة لزوجها الملحن والموزع اللبناني ملحم أبو شديد وذلك لمناسبة عيد ميلاده.

اضافة اعلان



وشاركت باسكال في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي صورة لها برفقته وعلقت عليها: "ينعاد عليك حبيبي بالصحة والنجاح مرسي على التعب يلي عم بتتعبو كرمالي".



وشاركت الفنانة اللبنانية في خاصية "الستوري" مقطع فيديو يظهر قالب حلوى ومفاجأتها لزوجها به في احتفال عائلي وصورة لها برفقته مكتوب عليها: عيد ميلاد سعيد حبيبي".



إشارة إلى أن آخر أعمال باسكال مشعلاني أغنيتها استنى التي حققت نجاحاً كبيرة من كلمات محمد الرفاعي وألحان وتوزيع ملحم أبو شديد.







الفن