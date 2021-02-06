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السبت، 06-02-2021 10:43 ص

باسل خياط يتسبب بصدمة لأسرة مسلسل ظل

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الوكيل الإخباري _ تسبب الفنان السوري باسل خياط في موقف محرج لمخرج مسلسل “ظل” “محمد الخياري” ، وذلك بعد ان اعتذر عن المشاركة في العمل ،ما أحدث صدمة لدى أسرة المسلسل.

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وجاء ذلك بعد أن عُرض عليه المشاركة في عمل مصري جديد بعد أن طال غيابه عن الفن المصري لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.


وقدم الفنان “باسل خياط” اعتذاره عن مسلسل “ظل” بعد أن أجريت تعديلات على النص تتوافق مع رأيه ، كما أن الشركة المنتجة لم تعترض على التعديلات كافة، لأنه حسب رؤيتها فنان من الطراز الرفيع ولديه مهارة عالية جدًا في مجال الفن.


وعاد صناع مسلسل “ظل” لاستكمال التصوير وسط حالة من الصدمة والدهشة من الفنان السوري “باسل خياط”، الذي أعلن رفضه العودة إلى لبنان بعد أن سافر إلى مصر لتصوير عمل فني مصري جديد.

 


المصدر : الإمارات نيوز 




 




 

 


 

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