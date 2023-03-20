باسم ياخور بثلاث شخصيات مختلفة.. في رمضان

الوكيل الإخباري- يبدو أن مشاركة النجم السوري، باسم ياخور، في دراما رمضان هذا العام ستكون مميزةً بشكل كبير، إذ إن ياخور يطل بثلاثة أدوار بطولة في ثلاثة أعمال مختلفة، متقمصاً شخصيات متنوعة ومتعددة لا تشبه أيٌّ منها الأخرى.

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ورغم أن الممثل نفسه روج كثيراً لمسلسله الذي طال انتظاره "العربجي"، فإن العملين الآخرين اللذين يقدمهما ياخور بدورين غير متشابهين على الإطلاق، لا يقلان أهمية عن "العربجي".





ويظهر ياخور بشخصية "عبده العربجي"، وهو شخص بسيط يتعرض للظلم كثيراً في حياته، ويسكن "عبده" في أحد الأحياء وهو "حي النشواني"، وهو رجل يحمل كل الفضائل والصفات الحسنة، لكن القدر يعاكسه تماماً، ويدخله في صراعات محتدمة بين الخير والشر، قد تدفعه للتخلي عن الفضائل التي اعتادها.



وحاول صناع العمل الخروج من البيئة الشامية التقليدية التي قدمت للناس عبر سنوات طويلة، ما يجعل منه تجربةً جديدة، قد تدفع الكثيرين للسير بهذا النهج مستقبلاً، وتقديم أعمال بيئة شامية مختلفة كلياً عن تلك التي اعتاد الجمهور مشاهدتها.



والمسلسل من بطولة: باسم ياخور، وسلوم حداد، وديمة قندلفت، ونادين خوري، وطارق مرعشلي، وفارس ياغي، وروعة ياسين وآخرين، وهو من تأليف عثمان حجا ومؤيد النابلسي، وإخراج سيف الدين السبيعي.

زهرة الخليج

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