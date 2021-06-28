باسم ياخور يسخر من زوجته بهذه الطريقة - فيديو

الوكيل الإخباري - مازح النجم باسم ياخور زوجته الحسناء رنا الحريري بصورة كوميدية نشرها عبر حسابه الشخصي على تطبيق "انستغرام"، واستخدم فيها أحد الفلاتر التي غيّرت شكلها بالكامل.

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وظهر الفنان السوري باسم ياخور في الصورة داخل سيارته بشكله الطبيعي، بينما وضع التطبيق بفيلتر مضحك يقوم بتغيير الملامح بشكل مضحك بفم كبير وعيون واسعتين، وعلق عليها قائلاً: "مع القمر".



بدورها، ردّت رنا الأمر من خلال صورة نشرتها عبر صفحتها واستخدمت فيها فيلتر مختلف يظهر ياخور بشكل مختلف وبعيون كبيرة ومخيفة مع إبتسامة واسعة بينما حافظت على شكلها الطبيعي وبدت في غاية الجمال، وعلقت عليها بطرافة: "أجمل ابتسامة إنت".

تفاعل عدد كبير من النجوم والجمهور مع الصور العفوية بين الثنائي، وأشادوا بعلاقتهما المميّزة التي يطغى عليها الصداقة والحب، متمنيين لهما ولإبنهما روي السعادة الدائمة.

المصدر -لبنان 24









