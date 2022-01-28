بالصورة- أصالة ترد على رسالة إبنتها شام الذهبي بكلام مؤثر

الوكيل الإخباري-نشرت شام الذهبي، إبنة الفنانة السورية أصالة، صورة جديدة تجمعها بوالدتها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي، وظهرت شام بالصورة وهي تحضن أصالة.

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وعبرت شام عن حبها الكبير لوالدتها من خلال تعليقها على المنشور، قائلة: "انت الحياة، انت كل شي… الله يحفظك و يخلينا سند لبعض العمر كله"، لتعود أصالة وتعلق بدورها على الصورة التي نشرتها إبنتها، وتقول "روحي من الدّنيي أنتي".



يذكر أن شام الذهبي نشرت سابقاً، مقطع فيديو عبر صفحتها، معلقة عليه بكلمة "الحنين"، وبدا الشاعر العراقي فائق حسن وهو يلوح لأصالة بيده، لترد عليه أصالة "هلا هلا I Love You بالأنكليزي أحلى".





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