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السبت، 16-10-2021 10:31 م

بالصورة - حسين الجسمي بإنجاز عالمي.. "دق القلب" تسبق أعمال جاستين بيبر وسيا

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الوكيل الإخباري-دخل الفنان الإماراتي حسين الجسمي قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة في العالم، على "يوتيوب" بأغنيتة الجديدة "دق القلب" والتي هي باللهجة العراقية.

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وحصل حسين على مركز الـ 37، منافساً النجوم العالميين سيا وجاستن بيبر، إذ حصل بيبر بأغنيته الجديدة “Ghost” على مركز الـ41 وسيا الـ54 بأغنيتها "Cheap Thrills”. بينما تصدّرت النجمة البريطانية أديل القائمة بأغنية “Easy on me”.


يشار أن الأغنية حققت 3 مليون مشاهدة على "يوتيوب" وهي من كلمات رامي العبودي، ألحان نور الزين، بتعاون لأول مرة، وتوزيع وماستر حسام كامل.



 

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