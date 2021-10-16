الوكيل الإخباري-دخل الفنان الإماراتي حسين الجسمي قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة في العالم، على "يوتيوب" بأغنيتة الجديدة "دق القلب" والتي هي باللهجة العراقية.

اضافة اعلان



وحصل حسين على مركز الـ 37، منافساً النجوم العالميين سيا وجاستن بيبر، إذ حصل بيبر بأغنيته الجديدة “Ghost” على مركز الـ41 وسيا الـ54 بأغنيتها "Cheap Thrills”. بينما تصدّرت النجمة البريطانية أديل القائمة بأغنية “Easy on me”.



يشار أن الأغنية حققت 3 مليون مشاهدة على "يوتيوب" وهي من كلمات رامي العبودي، ألحان نور الزين، بتعاون لأول مرة، وتوزيع وماستر حسام كامل.









الفن

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة